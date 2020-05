Hospital no Rosa Mota já pode ser desativado

Um mês após abrir as portas, o hospital de campanha instalado no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, será desativado.Segundo o município, os últimos doentes receberão alta hoje e a unidade - que teve cerca de 300 médicos, enfermeiros e auxiliares voluntários - ficará sem internamentos. O espaço será limpo, mas não desmontado."Em caso de segunda vaga de Covid-19, ou se os hospitais de S. João e Santo António registem, de novo, um número de internamentos perto do limite, a unidade poderá voltar a funcionar em poucos dias, mantendo-se instalada até 31 de julho", refere a autarquia.Pela unidade de campanha "passaram cerca de três dezenas de doentes". A primeira foi uma refugiada iraniana que tinha sido mãe pouco antes de ficar infetada.

