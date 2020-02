Hospital pede desculpa por ‘matar’ bebé

A mãe do bebé que foi declarado morto pelo Hospital de Faro, apesar de estar vivo, recebeu um pedido de desculpas da administração do Centro Hospital e Universitário do Algarve, que gere a unidade de saúde.O erro, tal como onoticiou este sábado, foi detetado pela mãe da criança, Sandra Portela, quando esta foi com o filho, de dois anos, à Urgência de Pediatria do hospital.Uma semana depois de o erro ter sido detetado, a família recebeu uma carta da unidade de saúde a lamentar a morte da criança.O hospital assumiu aoque se tratou de "um erro de registo no momento da alta clínica".