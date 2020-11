Hospital Pedro Hispano em Matosinhos reduz poluição com equipamento inovador

O Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, instalou um sistema inovador de captura de gases anestésicos, no bloco operatório, que visa impedir a sua libertação no meio ambiente, reduzindo a pegada de carbono.

A instalação integra-se num projeto-piloto europeu que envolve, nesta fase, apenas dois hospitais nacionais: o Hospital Pedro Hispano e o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho. Tem por base um protocolo com as empresas farmacêuticas Baxter e ZeoSys Medical, com o objetivo de conter o impacto ambiental associado a estes cuidados de saúde, mantendo a segurança dos doentes, indica a instituição em nota de imprensa.

Segundo o médico anestesista Tiago Fernandes, coordenador do Grupo de Trabalho para a Sustentabilidade da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, "este projecto faz parte de uma avaliação e optimização global da pegada de carbono, que é transversal a toda a atividade da instituição".

Os gases anestésicos inalatórios mais utilizados (sevoflurano e desflurano) permanecem na atmosfera quando são exalados e poluem o ambiente, contribuindo para o chamado efeito estufa. A unidade de saúde refere que "o novo sistema instalado vai permitir a sua captura através utilização de coletores ligados ao equipamento de anestesia. Posteriormente, estes coletores são enviados para uma unidade industrial, onde o gás anestésico é extraído, separado e preparado, podendo ser certificado para uma nova utilização, num processo de economia circular e sustentável".