Hospital poupa quatro milhões ao Estado

A gestão em parceria público-privada (PPP) do Hospital Beatriz Ângelo (HBA), em Loures, poupou ao Estado pelo menos quatro milhões de euros, entre 2012 e 2019, entre consultas, internamentos e "outros cuidados prestados para além dos limites máximos anualmente fixados e pagos pelo Estado".Segundo os dados revelados ao CM pelo grupo privado Luz Saúde, entidade que gere o HBA, o custo médio por doente padrão foi de 2848 euros nos últimos três meses do ano. Trata-se do valor mais baixo do ‘grupo C’, que integra hospitais com dimensões e características semelhantes ao de Loures.Nos quatro milhões de poupança estão incluídos os tratamentos dos cerca de 600 doentes com infeção por VIH/Sida - suportados a 100 por cento pelo Beatriz Ângelo. Nos sete anos em regime de PPP, o HBA realizou 27,3 milhões de atos clínicos e fez 19500 partos.Até ao dia 18 deste mês, a ministra da Saúde, Marta Temido, decide se a unidade hospitalar de Loures se vai manter em regime de PPP.