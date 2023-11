Hospital Póvoa de Varzim/Vila do Conde encerra cirurgia geral de urgência nas madrugadas

O Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, distrito do Porto, vai encerrar a partir de sexta-feira, e durante a madrugada, a valência de cirurgia geral no serviço de urgência, revelou esta terça-feira à Lusa fonte da unidade.

A medida, que já estava a ser ponderada desde 2021, foi agora tomada por uma "questão de ajuste e gestão dos recursos existentes", e, segundo a mesma fonte, "não irá pôr em casa a segurança dos doentes".

"No último ano, neste período entre a meia-noite e as 08h00, apenas um doente por mês foi atendido no serviço cirurgia geral da urgência externa. A decisão de encerrar esta valência específica é apenas uma prática de boa gestão, pois há alternativas num raio de 30 quilómetros", explicou a fonte.