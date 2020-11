Hospital S. João com mais área não Covid na Urgência

São 28 boxes individuais devidamente espaçadas, oito gabinetes para ambulatório e mais 50% de área nas Urgências do S. João para melhorar a resposta aos doentes não Covid em altura de pandemia.





“Se já antes não era aceitável que as pessoas estivessem no mesmo espaço e ao lado umas das outras, com a pandemia isso preocupou-nos dez vezes mais”, referiu Nelson Pereira, diretor da Unidade de Gestão da Urgência e da Medicina Intensiva do S. João.