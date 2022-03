Hospital S. João no Porto recebe doente ucraniana em estado grave vinda da Ucrânia

O Centro Hospitalar Universitário de São João vai receber uma cidadã ucraniana que chegará à cidade do Porto esta noite. A mulher, de 37 anos, foi atropelada no dia 22 de dezembro de 2021 e ficou com várias lesões graves.A ucraniana foi transferida de ambulância de Lviv, na Ucrânia, para a Polónia. Partiu depois de Varsóvia, num voo com destino a Portugal, acompanhada por uma equipa médica.Depois de chegar à cidade do Porto, a mulher vai ser transportada pelo INEM do Aeroporto Francisco Sá Carneiro para o Hospital de São João, onde as equipas médicas, cirúrgicas e de cuidados intensivos, vão reavaliar o seu estado clinico, informou o hospital através de um comunicado.O Hospital de São João continua disponível para receber e tratar cidadãos ucranianos, no contexto da política nacional e da cooperação internacional.