O Hospital de Santa Maria (HSM), em Lisboa, colocou dois contentores refrigerados junto à casa mortuária daquela unidade hospitalar para reforçar a capacidade de preservação dos corpos, segundo confirmou ao CM fonte oficial do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte. Os dois contentores-morgue têm capacidade para acolher 30 cadáveres. A casa mortuária do HSM tem capacidade para outros 60 corpos. O total garante as necessidades do hospital.









O reforço, efetuado em vários hospitais, sobretudo na zona da Grande Lisboa, surgiu na sequência do apelo da Associação Nacional de Empresas Lutuosas que, perante o considerável aumento do número de óbitos diários, enfrenta dificuldades na realização atempada das cerimónias fúnebres.