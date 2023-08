O Hospital São Bernardo, em Setúbal, encontra-se com constrangimentos no Serviço de Urgência de Obstetrícia, Ginecologia e Bloco de Partos, não sendo possível receber doentes.Também o Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, está com constrangimentos no Serviço de Obstetrícia, Ginecologia e Bloco de Partos até às 8h00 de dia 31 de agosto.