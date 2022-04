Hospital São João no Porto mantém áreas dedicadas a doentes Covid-19 com queixas respiratórias

O Hospital de São João, no Porto, vai manter as áreas dedicadas a doentes com queixas respiratórias "durante as próximas semanas", disse esta quinta-feira o diretor da Unidade Autónoma de Gestão de Urgência e Medicina Intensiva, Nelson Pereira.

Recusando que desta forma esteja a incumprir a norma que a Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou na sexta-feira, o médico do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) explicou que "é natural que nos próximos dias e semanas existam perturbações com aumento potencial do número de casos [de covid-19]", o que se traduz em taxas de positividade "que merecem atenção", razão pela qual considera "necessário" manter os circuitos e as áreas implementadas nos últimos dois anos.

"O que a DGS determina é a cessação da obrigatoriedade da existência das áreas dedicadas, mas determina, ao mesmo tempo, que é necessário que cada serviço de urgência mantenha áreas especificas para doentes suspeitos e confirmados. Dá liberdade a cada instituição para, avaliando e epidemiologia da doença e as suas condições no momento, fazer as adaptações que forem necessárias", referiu.