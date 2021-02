Hospital São João, no Porto, sem casos de Covid-19 entre os profissionais vacinados

O hospital de São João, no Porto, um dos maioes hospitais do país, não registou casos de Covid-19 entre os profissionais vacinados contra o vírus. Segundo o Expresso, os sete casos identificados no hospital durante o mês de fevereiro surgiram entre profissionais que ainda não tinham recebeido a vacina e a transmissão ocorreu em contexto familiar.



O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar Universitário de São João revela que foi registada uma redução significativa das infeções do coronavírus após 28 de fevereiro, data da conclusão do processos de vacinação na instituição.



Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários