Hospital sem canetas para dar a diabéticos

Material está guardado em serviço fechado ao fim de semana, na Covilhã.

Por Alexandre Salgueiro | 09:30

Teresa Pinto, de 60 anos, está revoltada com a forma como foi tratada no hospital da Covilhã depois deste sábado ter tentado obter uma caneta de insulina na instituição. A mulher, residente em Caria, Belmonte, procurava o dispositivo para a mãe que foi diagnosticada com diabetes há uma semana mas, depois de passar a manhã a bater à porta de vários serviços da unidade de saúde, saiu de mãos a abanar.



"Após horas à procura com uma funcionária disseram-me que as únicas canetas disponíveis estariam no serviço de consulta externa, que fecha ao fim de semana. Só segunda-feira", queixa-se Teresa, que ficou ainda mais revoltada quando lhe propuseram que levasse a mãe ao hospital para lhe ser administrada a insulina. "Ela tem 87 anos, dificuldades de mobilidade, mora a mais de 20 quilómetros".



Ao CM, fonte do hospital garantiu que o caso "vai ser averiguado", confirmando que a farmácia hospitalar está fechada ao fim de semana.