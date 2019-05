Hospital sem pulseira eletrónica para bebés

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV), ao qual pertence o Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, não tinha, em novembro de 2017, pulseiras eletrónicas para os recém-nascidos - um procedimento de segurança obrigatório para evitar, por exemplo, raptos.O caso, denunciado pelos pais através de uma reclamação, motivou uma investigação por parte da Entidade Reguladora da Saúde (ERS).Em resposta à ERS, o hospital justifica a carência de dispositivos de segurança com o facto de terem nascido "muitos bebés". A ERS concluiu, assim, que vários recém-nascidos internados "não eram todos portadores de tal sistema de segurança".O regulador emitiu uma instrução ao CHEDV para que garanta, de forma contínua, "o escrupuloso cumprimento de todos os procedimentos e medidas de segurança". A entidade pede à unidade hospitalar para que "reitere, junto dos colaboradores, a necessidade de estrito cumprimento por si adotados".A Entidade Reguladora da Saúde exige ainda que seja realizada uma auditoria aos procedimentos de segurança da unidade hospitalar.O hospital tem 30 dias para dar conta dos procedimentos que adotou, e caso não acate as instruções da ERS, pode ser punido com uma contraordenação que pode ir de mil euros a 44 800 euros.O Hospital de Vila Franca de Xira teve "centenas de utentes" internados em refeitórios ao longo de quatro anos, havendo também casos de doentes internados em casas de banho, concluiu a Entidade Reguladora da Saúde.A unidade hospitalar é gerida em regime de parceria público-privada.A ERS relata que não se trata de uma medida excecional e que "não tem qualquer relação com o aumento de procura dos serviços do hospital".João Fernandes morreu a 07 de maio de 2017 devido a uma reação alérgica a um remédio. O caso, noticiado pelo, motivou uma investigação pela ERS.O regulador concluiu que o Centro de Saúde de Arouca falhou, sendo que não comunicou a ocorrência no Sistema Nacional de Notificação de Incidentes.Uma mulher só soube do falecimento da mãe, internada no Hospital de Faro, três dias após a sua morte, na sequência de uma tentativa de visita. O caso foi investigado pela ERS.O Hospital Amadora-Sintra sugeriu a uma grávida, em trabalho de parto, deslocar-se pelos próprios meios para outra unidade hospitalar por falta de vagas na instituição.O caso, ocorrido em agosto do ano passado, foi denunciado pela utente numa reclamação e investigado pela ERS.