Hospitalizações por Covid em queda há um mês

Portugal registava 205 doentes de Covid-19 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), na terça-feira, com menos 8 internados no espaço de 24 horas.Na evolução da pandemia ocorre também uma descida do número total de doentes hospitalizados: são 856, menos 99 face a segunda-feira. As hospitalizações estão em queda desde há mais de um mês.

Em relação a óbitos, os últimos dados revelam mais 15 mortes e 673 novos casos na terça-feira. Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo levanta maior preocupação devido ao número diário de vítimas mortais: em 24 horas registaram-se mais 10 óbitos e 245 novos casos.



O Norte lidera em novos casos com 246 infeções, registando ainda três óbitos. No Centro, houve 84 novas infeções e morreu uma pessoa. Também no Algarve há a registar uma vítima mortal e 13 novos casos.



A Madeira soma 45 novos casos, o Alentejo 27 e os Açores 13.