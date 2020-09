Há 546 doentes por Covid-19 internados, segundo os dados mais recentes divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS). São mais 28, por comparação com os 518 divulgados segunda-feira, o que representa o número mais elevado desde 23 de maio.









Nos casos mais graves, de doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, há o registo de 70 pacientes, um aumento de nove casos no espaço de um dia. É o valor mais elevado desde 16 de julho. A pandemia registou 463 novos casos em 24 horas e cinco mortes.

A autarquia do Entroncamento informou que uma mulher de 94 anos, utente do Lar dos Ferroviários, morreu. É a segunda vítima mortal neste lar, que conta ainda com 21 funcionários e 12 utentes infetados.





Na Póvoa de Varzim são sete as crianças infetadas no Centro Social Bonitos de Amorim. O diretor e 11 funcionários também estão infetados.





Também oitenta crianças da creche e do ATL Vila Gerações, da Santa Casa de Arcos de Valdevez, estão em casa, depois de uma funcionária testar positivo.





Na Golegã, a fábrica Mendes Gonçalves, dos molhos Paladin, está encerrada devido a um surto com 11 infetados.