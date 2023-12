Hotéis do Porto com reservas entre 30% a 80% no Natal e 75% a 90% no 'revéillon'

A uma semana do Natal há hotéis do Porto de Portugal com taxas de ocupação a variar entre 30% e 80% para o Natal e entre 75% e 90% para o 'réveillon', avançaram, esta segunda-feira, hoteleiros da cidade.

No Porto Royal Bridges Hotel, na Rua Sá da Bandeira, junto à Estação de São Bento, no Porto, a taxa de ocupação hoteleira tanto para o Natal como para a Passagem de Ano está a rondar os 80% e os hóspedes são "principalmente estrangeiros", oriundos de toda a parte do mundo, mas maioritariamente da Europa, avançou Rita Cruz, subdiretora de vendas daquele hotel boutique.

No Hotel Vila Galé Porto Centro, localizado no Campo 24 de Agosto, no centro do Porto, o fim de semana da Passagem de Ano está com uma taxa e ocupação de 80% ao dia desta segunda-feira, e para a noite de 24 de dezembro a taxa de ocupação ronda os 30% num universo de 292 quartos, revelou Mário Contreiras, funcionário da receção.

No Bessa Hotel Baixa e Bessa Hotel Boavista, a taxa de ocupação para a noite de 31 de dezembro, ao dia desta segunda-feira, situa-se nos 75%, prevendo-se, todavia, uma lotação esgotada, com as marcações a serem efetivadas no pós Natal, estimou Renato Correia, diretor-geral.

Para o Natal, taxa de ocupação dos Bessa hotéis está entre os 50% a 60%, mas os jantares de dia 24 e os almoços de dia 25 estão "com muita procura e já há poucos lugares disponíveis", referiu Renato Correia, destacando que as estas refeições da época natalícia têm cada vez mais procura dos clientes, mesmo que não pernoitem.

As reservas de alojamento para o Natal no hotel Sheraton do Porto, perto da Avenida da Boavista, está nos 45%, mas a ceia e o almoço de Natal já estão esgotados, conta, por seu turno, Cláudia Rato, diretora de marketing.

Para o fim do ano, as reservas de alojamento no Sheraton do Porto devem chegar aos 90%, disse Cláudia Rato, referindo que, tal como no Natal, o jantar do 'réveillon' e o almoço do dia 1 de janeiro estão lotados.

No Hotel Dom Henrique, em pleno coração da Baixa do Porto, a taxa de ocupação hoteleira para o dia 24 de dezembro está nos "49% e para o dia 31 de dezembro está nos 94%", avançou Joaquim Simões, diretor de alojamento.

A 29 de novembro, o presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, disse, em entrevista à Lusa, que previa que a operação turística para a época natalícia na região fosse "excelente" com a vinda do mercado nacional, espanhol, francês e britânico.

Luís Pedro Martins acrescentou, na altura, que havia "boas expectativas" turísticas para 2024, porque a conectividade aérea na região Norte de Portugal iria aumentar com as operações das companhias Azul, Emirates e SATA.