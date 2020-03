Hotéis e alojamento local do Porto disponibilizam mais de 180 quartos a profissionais de saúde

Vários hotéis e alojamentos locais do Porto vão disponibilizar mais de 180 quartos para profissionais de saúde, por forma a "encurtar as deslocações" e evitar o risco de contágio com as suas famílias, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, a Câmara Municipal do Porto adianta esta segunda-feira que esta resposta "espontânea" surgiu de um trabalho coordenado com os vários hoteleiros e proprietários de Alojamento Local (AL) da cidade.

"Muitos profissionais do setor da saúde não querem arriscar o contágio de ou às suas famílias e preferem não regressar a casa após um dia de trabalho. Esta é também uma forma de encurtar as deslocações e tempos de pausa", salienta a autarquia.

De acordo com a Câmara do Porto, estão já à disposição dos profissionais de saúde "mais de 180 quartos" e "muitos mais poderão ser usados".

A autarquia avança ainda que não têm sido apenas os empresários do setor do turismo a "mostrarem disponibilidade" e um "elevado sentido cívico", mas também as grandes empresas da cidade que tem feito chegar ao município "disponibilidade financeira e logística para ajudar a combater a doença, numa demonstração de solidariedade sem precedentes".

"O município do Porto faz a coordenação e articula a disponibilidade com as administrações hospitalares, com que tem estado a trabalhar de perto e permanentemente em áreas como o fornecimento de material de proteção pessoal e na importação da China de instrumentos médicos, como ventiladores", lembra a autarquia.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até ao momento, mas sem registo de mortes, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Dos casos confirmados, 192 estão a recuperar em casa e 139 estão internados, 18 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim da DGS assinala 2.908 casos suspeitos até esta segunda-feira, dos quais 374 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

De acordo com o boletim, há 4.592 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Atualmente, há 18 cadeias de transmissão ativas em Portugal, mais quatro do que no domingo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou uma reunião do Conselho de Estado para quarta-feira, para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir desta segunda-feira, e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

O Governo também anunciou esta segunda-feira o controlo de fronteiras terrestres com Espanha, passando a existir nove pontos de passagem e exclusivamente destinados para transporte de mercadorias e trabalhadores que tenham que se deslocar por razões profissionais.