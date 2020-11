Um surto de Covid-19 em explorações hortofrutícolas de A-dos-Cunhados (Torres Vedras) contagiou 98 de cerca de 150 trabalhadores.





Os infetados, todos de nacionalidade estrangeira, estão assintomáticos ou com sintomas ligeiros. Fonte do município garante que o “surto está contido”, acrescentando que um elevado número de trabalhadores partilha habitação, não podendo cumprir o isolamento em casa. Assim, 138 foram realojados no Hotel Golfe Mar e outros seis no Centro Diocesano e Espiritual do Turcifal, no mesmo concelho.