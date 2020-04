Hotel altentejano em destaque na CNN por manter empregos e não fechar portas

A pandemia de coronavírus devastou todo o sector do Turismo em Portugal e no Mundo, mas nem por isso o nosso País deixou de ser destaque na imprensa internacional.Um hotel no alentenjo, o Craveiral Farmhouse, alojado perto da Zambujeira do Mar, decidiu manter-se em funcionamento e sem qualquer despedimento durante a pandemia de Covid-19.O CEO do projeto, Pedro Franca Pinto, foi um dos destaque do programa "Quest Means Business" do canal televisivo CNN, na passada terça-feira, 21 de abril.O português foi elogiado em direto. Pedro Franca Pinto rejeitou a entrada em layoff e decidiu manter o hotel aberto.Os 22 postos de trabalho mantiveram-se apenas com redução de horário de duas horas diárias. Todos os empregados passaram a exercer funções fora do âmbito para as quais estavam preparados, tais como jardinagem, manutenção, entrega de refeições, segundo avança o Jornal Económico.