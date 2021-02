Um “impacto fortíssimo e irreversível” no Património Mundial da UNESCO. Foi assim que a ICOMOS Portugal (Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios) avaliou o impacto ambiental do hotel de cinco estrelas projetado pela Douro Marina Hotel, sociedade do empresário Mário Ferreira, para o concelho de Mesão Frio, no Douro.A ICOMOS Portugal foi uma das 130 participações registadas na consulta pública da Avaliação de Impacte Ambiental do projeto.