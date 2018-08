Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hotel na frente ribeirinha de Gaia vai criar 80 postos de trabalho

Em causa um projeto candidatado ao fundo do turismo no âmbito do Norte 2020.

12:49

A zona do Areinho de Avintes, Vila Nova de Gaia, vai ter um hotel de quatro estrelas, num investimento superior a seis milhões de euros que significa a criação de 80 postos de trabalho, indicou fonte da autarquia.



Em causa um projeto candidatado ao fundo do turismo no âmbito do Norte 2020, que recebeu em fundos comunitários quase um milhão de euros.



Em declarações à agência Lusa, o presidente da câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, confirmou que está em curso um projeto de construção de hotel para o Areinho de Avintes, apontando que "esta zona tem sido alvo de interesse pelo seu potencial turístico e hoteleiro".



"É um investimento apadrinhado pela câmara que além dos fundos do Norte 2020 também beneficia de isenção de taxas. Isto vai ao encontro das expectativas deste executivo de que Gaia é um concelho de oportunidade económica e de lazer, o que culmina na criação de emprego", disse o presidente da câmara.



De acordo com Eduardo Vítor Rodrigues, e com base nos dados que constam do projeto apresentado à autarquia, o hotel terá quatro estrelas, resulta de um investimento superior a seis milhões de euros e serão criadas oito dezenas de novos empregos distribuídos pelo funcionamento do equipamento e pelas atividades complementares.



Eduardo Vítor Rodrigues acrescentou que o hotel nascerá "junto a uma zona muito preservada do ponto de vista ambiental e de um local para o qual o município tem o projeto de edificar o Museu das Tradições dedicado, entre outros elementos, à temática da broa e do vinho".