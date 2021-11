Desde o início do ano, até 31 de outubro, foram rastreados 65 637 recém-nascidos no ‘teste do pezinho’.Feitas as contas, são menos 6082 bebés do que no mesmo período do ano passado (71 719). Foi nos distritos de Lisboa e do Porto que se fizeram mais rastreios nos primeiros dez meses – 19 496 e 12 182 respetivamente –, seguidos de Setúbal (4879) e Braga (4821).