ICNF não autoriza a abertura da Lagoa de Santo André ao Mar

Álvaro Beijinha, presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, está preocupado com a decisão do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) de não permitir que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) proceda à abertura da Lagoa da Santo André ao Mar.

O autarca está preocupado com as consequências que esta decisão pode vir a ter "na vida dos pescadores, assim como em toda a economia local, especialmente na restauração".

A abertura da Lagoa estava programada para meados de março, mas a situação de Estado de Emergência devido à pandemia por Covid-19 levou ao seu adiamento para o início de abril e agora foi decidido não realizar a operação devido a um parecer negativo do ICNF.

Álvaro Beijinha explicou ao CM que "a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para realizar a abertura necessita do parecer do Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta (ICNF), que é vinculativo. Quando foi solicitado ao ICNF pronunciar-se sobre a nova data esta entidade emitiu um parecer desfavorável, evocando que a abertura da Lagoa neste período iria afetar a nidificação de uma espécie de aves. Acrescentando, a entidade, que os malefícios provocados pela abertura da Lagoa, a essa espécie, seriam superiores aos benefícios que esta operação traz à Lagoa de Santo André todos os anos."

Para o Presidente da Câmara Municipal este parecer "prejudica a comunidade piscatória e toda a atividade económica que vive da pesca da enguia, como a restauração, estendendo-se ainda às pessoas que frequentam a Lagoa e a própria praia."

Para Álvaro Beijinha "esta situação vem juntar-se à registada o ano passado em que a Lagoa só esteve aberta ao mar por poucas horas."

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém fez chegar este conjunto de preocupações à APA para que esta decisão fosse reconsiderada, "mas a resposta que recebemos é que o ICNF mantém a mesma posição, o que é lamentável e nos deixa pouco confiantes quanto ao futuro", lamenta o autarca.

A abertura da Lagoa de Santo André ao mar "é um procedimento anual considerado fundamental do ponto de vista ambiental para a renovação do sistema lagunar de extrema importância para o habitat das várias espécies que aqui vivem, desde os peixes às aves migratórias" refere Álvaro Beijinha.