Idanha-a-Nova pede apoios contra a seca

A Câmara de Idanha-a-Nova pediu ao Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural a inclusão do concelho na lista dos territórios em situação de seca severa ou de seca extrema, de modo a permitir que os agricultores possam ter acesso a medidas de apoio.Na solicitação enviada à tutela, aprovada pelo executivo municipal, é recordado que a situação de seca no concelho tem sido agravada pela fraca precipitação e elevadas temperaturas que têm ocorrido nos últimos anos. Por isso, há explorações agrícolas "em que a escassez de água compromete o abeberamento dos animais e a manutenção das culturas permanentes instaladas", refere, citada pela Lusa.No início do mês, o Governo alargou a mais 18 municípios os apoios a agricultores com explorações situadas em concelhos em seca severa ou extrema, disponibilizando mais 1 milhão de euros para apoiar investimentos.No total, são 78 os concelhos em situação de seca severa ou extrema, de várias regiões, como são exemplos Albufeira, Abrantes, Almeirim, Alandroal, Barreiro, Beja, Coruche, Cuba, Mértola, Monforte, Montemor-o-Novo, Sesimbra ou Seixal, entre outros.De acordo com o último Boletim Climatológico, 29,2% do País está em seca fraca, 33% em seca moderada, 28,3% em seca severa e 9,5% em seca extrema.