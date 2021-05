Identificadas 22 casas sem condições. Todos os habitantes testados à Covid a partir de hoje, diz Eduardo Cabrita

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, revelou que foram identificadas 22 casas sem condições de habitabilidade. De acordo com o ministro, todos os habitantes vão ser testados à Covid-19 a partir desta terça-feira.Cabrita afirma ainda que a cerca sanitária está a surtir resultados não tendo havido novos casos esta segunda-feira. A Base Aérea de Beja e a Base Naval do Alfeite estão "à disposição de Odemira" para realojar casos positivos.O ministro adianta que na Pousada da Juventude do concelho serão colocadas "pessoas positivas assintomáticas que não tenham condições de permanência no seu local de alojamento".Relativamente aos casos negativos "poderão ser colocados na residência de estudantes de Odemira", adiantou o ministro.