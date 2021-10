Uma idosa, de 89 anos e com demência, desapareceu na terça-feira do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, quando se preparava para ser internada e operada a um tumor no peito.A mulher foi encontrada várias horas depois, a dois quilómetros da unidade que a família acusa de negligência. “A minha avó deu entrada no IPO, por volta das 14h30, para ser internada.