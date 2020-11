Idosa de 86 anos morre com Covid-19 em Sines

Uma idosa de 86 anos, é a mais recente vítima mortal de Covid-19, em Sines. A idosa que faleceu no Hospital do Litoral Alentejano, vivia em casa e recebia apoio domiciliário da Santa Casa da Misericórdia de Sines.

Misericórdia de Sines que conta com 52 pessoas infetadas com o vírus que provoca a Covid-19, dos quais 40 são utentes e 12 são funcionários.

Recorde-se que já faleceram na Misericórdia de Sines, duas idosas, uma de 75 anos que faleceu dia 29 de outubro e outra de 86 anos que morreu no dia 26 de outubro.

O concelho de Sines conta desde o início da pandemia com 128 casos de Covid-19, 60 já conseguiram recuperar, 64 continuam infetadas e três faleceram.

Há 118 pessoas, em vigilância ativa da autoridade de saúde.

O concelho de Sines é um dos 121 municípios que vai entrar em confinamento parcial a partir de quarta-feira, 4 de novembro.

Nos cinco concelhos do Litoral Alentejano, há 168 pessoas infectadas pelo coronavírus, em Alcácer do Sal (16), Grândola (42), Odemira (33), Santiago do Cacém (12) e Sines (65).