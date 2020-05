Idosa de 90 anos morre no hospital com covid-19 no Algarve

Uma idosa, de 90 anos, é a mais recente vítima da Covid-19 no Algarve, fazendo subir para 15 o número de pessoas que já perderam a vida na região.Ao que apurou o, a idosa era utente do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, mas já se encontrava internada no Hospital de Faro desde o fim do mês passado. Até agora, já morreram cinco utentes daquele lar devido ao novo coronavírus.Segundo os dados revelados ontem pela Direção-Geral da Saúde, desde o início da pandemia foram confirmados 356 casos positivos de Covid-19 na região. No entanto, tal como ojá noticiou, mais de 60% dos infetados já estão recuperados da doença.Foram realizados mais de 20 mil testes de diagnóstico, incluindo a todos utentes e funcionários de lares de idosos.

