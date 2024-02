Uma mulher de 94 anos que deveria ter viajado de Lisboa para Maputo, pela TAAG, dia 31 de janeiro, às 22h30, ficou esquecida no aeroporto após cancelamento do voo.



O filho conta que a idosa só foi encontrada pela PSP pelas 07h00/08h00 na recolha de bagagens. “Passou a noite sozinha, com um sentimento de total abandono e cheia de medo.









