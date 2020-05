Idosa de 96 anos recupera da Covid-19 em Matosinhos

Depois de 26 dias a lutar contra o novo coronavírus, Lurdes, de 96 anos, está recuperada e teve alta, na segunda-feira, do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.A idosa tinha sido internada a 17 de abril, com uma fratura do colo do fémur, onde realizou o teste à Covid-19 - obrigatório - que deu positivo.Praticamente um mês depois, recuperou e a informação foi avançada na página do Facebook da Unidade de Saúde Local de Matosinhos. Segundo a publicação, vai deixar saudades entre os profissionais de saúde. "A D. Lurdes é fina, fresca e fofa", asseguraram as enfermeiras que trataram a idosa.Na nota, destacam ainda que apesar dos idosos serem os mais afetados pelo novo coronavírus, naquele hospital há vários casos de recuperados.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24