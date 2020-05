Idosa de 96 anos vence coronavírus no Hospital Pedro Hispano em Matosinhos

Uma mulher de 96 anos recuperou de covid-19. A idosa deu entrada no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, no dia 17 de abril, com uma fratura no colo do fémur e ao fazer o teste ao novo coronavírus, deu positivo. A notícia da recuperação foi partilhada na rede social Facebook da Unidade de Saúde Local de Matosinhos.



Na publicação diz-se que a mulher saiu, esta segunda-feira, da Ala M, do hospital, onde "vai deixar saudades". Segundo as enfermeiras, "a D. Lurdes é fina, fresca e fofa". Ainda na nota, a Unidade de Saúde lembra que os mais velhos são as maiores vítimas deste vírus, mas refere que é nessa faixa etária que registaram vários casos curados, tornando-se motivo de esperança no futuro.

Recorde-se que segundo o ultimo relatório da Direção-Geral da Saúde, em Matosinhos há 1207 casos confirmados de Covid-19.