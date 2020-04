Idosa de lar em de Serpa infetada com coronavírus. Utente está internada em Beja

Uma idosa de 80 anos, utente de um lar no concelho de Serpa (Beja), está infetada com covid-19 e internada desde terça-feira no hospital de Beja, indicou esta quarta-feira o gabinete de comunicação da unidade hospitalar.

A doente "foi testada", tendo o resultado confirmado a infeção causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), e encontra-se "internada, desde terça-feira, numa enfermaria, num piso dedicado a doentes covid-19", no Hospital José Joaquim Fernandes, integrado na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), disse a mesma fonte contactada pela agência Lusa.

A administração da ULSBA destacou à Lusa que a utente internada encontra-se "estável".

A idosa, utente do lar do Centro Social São Jorge e Senhora das Pazes, em Vila Verde de Ficalho, no concelho de Serpa, foi transportada para a unidade hospitalar, na segunda-feira, por elementos da corporação dos bombeiros local.

"Fomos solicitados, a pedido da Linha SNS24, na segunda-feira, para realizar o transporte da mulher para o hospital de Beja, por suspeita de covid-19", afirmou à Lusa o comandante da corporação, José Cataluna, explicando que a idosa foi "transportada com todos os cuidados" e ficou na unidade hospitalar.

O presidente da Câmara de Serpa, Tomé Pires, esclareceu hoje à Lusa que o Lar do Centro Social São Jorge e Senhora das Pazes, "o único" existente em Vila Verde de Ficalho, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e "tem acordo com a Segurança Social".

Na sequência deste caso confirmado de covid-19, foram iniciados testes aos utentes e funcionários, frisou.

"Ao final da tarde e até à noite de terça-feira, foram feitos os testes a todos os utentes", ou seja, aos "cerca de 30" idosos que o lar acolhe, disse o autarca.

Segundo Tomé Pires, "hoje estava previsto fazer o teste a todos os trabalhadores", que são também "cerca de 30".

"É uma operação da autoridade local de Saúde de Serpa e de uma equipa da ULSBA", que está encarregue "da realização dos testes", acrescentou o presidente da câmara, que disse não saber ainda quais os resultados dos mesmos.

A administração da ULSBA confirmou à Lusa que todos os cerca de 30 utentes do lar já foram testados na terça-feira, mas disse desconhecer ainda os resultados, e que os funcionários "estão hoje a ser testados".

"A equipa de Saúde Pública está a acompanhar a situação de acordo com o preconizado, quer no lar, quer nos contactos relacionados", acrescentou a administração.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 866 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 43 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS), registaram-se 187 mortes, mais 27 do que na véspera (+16,9%), e 8.251 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 808 em relação a terça-feira (+10,9%).

No Alentejo, segundo a DGS, há 54 casos de infeção confirmados e ainda não se registou qualquer morte por covid-19.