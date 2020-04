Idosa de Moreira de Cónegos produz máscaras para oferecer

É na companhia de uma máquina de costura artesanal, com mais de 50 anos, que a dona Rosa tem passado os últimos dias de isolamento. A ideia de produzir máscaras surgiu depois de uma conversa com um dos filhos, e desde aí a idosa de 85 anos nunca mais parou.



"O meu filho disse-me que as máscaras estavam muito caras e então decidi pegar nos restos de tecido que havia aqui em casa, tirei um molde e comecei a confecionar e a dar às pessoas", explica. Inicialmente as encomendas eram apenas dos vizinhos e amigos, mas nos últimos dias o telemóvel da filha não pára de tocar.