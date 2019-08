Idosa esquecida em avião devia ter desembarcado no Porto mas acabou no Funchal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Maria Ferreira embarcou em Paris com destino ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, no dia 28 de julho, para passar férias, em Espinho, com a família.Mas a idosa, de 88 anos, acabou por viver uma experiência traumática, uma vez que acabou no aeroporto do Funchal. "Tive muito medo, entrei em pânico porque não sabia onde estava nem sabia onde estava a minha família" disse, ao, a mulher, referindo que a filha ... < br />