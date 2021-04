Idosa festeja 105 anos após derrotar Covid-19 em lar de Lagos

Maria Amália Duarte completou esta quarta-feira 105 anos no Lar Rainha D. Leonor, em Lagos, onde está internada. Sobreviveu à Covid-19 e, há uma centena de anos, à gripe espanhola. Em ambiente de festa, em que não faltou música ao vivo e bolo de aniversário, Amália Duarte, que recuperou da Covid-19 no lar e não precisou se ser hospitalizada, confidenciou ao CM já ter "chorado" pelos familiares que perdeu, mas revelou que a festa desta quarta-feira lhe trouxe "alegria".



A centenária até bateu palmas ao som do acordeão e dos parabéns. Embora com alguma dificuldade, conseguiu apagar as velas do bolo. "A D. Amália trabalhou na agricultura, teve uma mercearia e é um exemplo de coragem e de resistência para todos nós. Gosta de se arranjar e de estar bonita", referiu por sua vez ao CM o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lagos, Fernando Graça.

