Idosa infetada com coronavírus foi mandada para casa

Uma mulher, de 84 anos, que apresentava dificuldades respiratórias, febre e tosse recebeu alta do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e voltou a ser internada no dia seguinte após confirmação de que estava infetada.Três familiares que contactaram com a idosa estão de quarentena e revoltados: "Não percebemos como é possível darem alta a uma pessoa com aqueles sintomas".A paciente, da zona da Mealhada, estava internada há um mês na Ortopedia e recebeu alta quarta-feira. Ao chegar a casa, a família constatou que "tinha sintomas".Tentaram contactar a linha SNS 24, sem sucesso, antes de recorrerem à médica de família que, no dia seguinte, a encaminhou para o CHUC, onde os testes deram positivo. O CHUC não prestou declarações sobre o caso.