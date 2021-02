Idosa infetada com Covid festeja aniversário diferente em Centro de Recuperação

Há um ano que os aniversários e as festas estão praticamente proibidos, mas há sempre forma de assinalar datas importantes na vida das pessoas, principalmente naquelas que tiveram a infelicidade de serem apanhadas pelo novo coronavírus. Foi o caso da D. Maria que está infetada e se encontra a recuperar no Centro de Apoio à Comunidade de Leça da Palmeira. A "festa" de aniversário foi partilhada pela Unidade de Saúde Local de Matosinhos, na sua rede social Facebook, e já se tornou viral.

Segundo a publicação, a aniversariante – que completou 72 anos, esta quarta-feira - passou o dia a dizer que não estava em casa e que, por isso, a família se iria esquecer que esse "era um dia especial". "Mas não, não esqueceram e a D. Maria teve o seu bolo de aniversário, levado pelos seus familiares", escreveu a Unidade de Saúde Local. O aniversário foi assinalado de forma diferente, mas com muita emoção. Do lado de dentro do centro, a mulher com o bolo levado pelos familiares na mão ouviu os parabéns e "recebeu e mandou beijinhos", através do vidro. Teve ainda oportunidade de fazer uma vídeochamada com os que mais ama. O dia em que assinalou 72 anos dificilmente será esquecido pela D. Maria, mas também pelos profissionais da Unidade de Saúde Local que não quiseram deixar passar em branco uma data especial de alguém que "foi apanhada pela Covid". "Há que celebrar a vida e agradecer", diz a unidade de saúde que deseja uma boa recuperação à doente e agradece "aos profissionais que souberam mimar e captaram a gratidão da nossa utente".

Refira-se que o Centro de Apoio à comunidade de Leça da Palmeira foi criado pela Câmara de Matosinhos em parceria com a Unidade de Saúde Local para que os doentes que já estão estáveis possam recuperar até ser possível regressar a casa.