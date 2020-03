Idosa infetada em lar de Camarate com 69 utentes

Uma utente, com cerca de 80 anos, da Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal e Profissões Afins, em Camarate, Loures, testou positivo para Covid-19.

A informação foi confirmada ao CM pelo presidente da junta de freguesia de Camarate, Renato Joaquim Alves. A idosa ficou internada no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, onde permanece "estável" desde sábado.

A Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal e Profissões Afins tem 69 utentes residentes e cerca de 60 funcionários, mas, de acordo com o presidente da junta de freguesia, só hoje é que foram realizados os testes de rastreio a utentes e funcionários que estiveram em contacto com a mulher infetada com o novo coronavírus. "Por mim tinham de ser todos testados, mas as autoridades da Saúde disseram que tinha de ser assim, que tinha de existir uma seleção porque os testes não chegam para todos e, por isso, só 27 pessoas é que fizeram o exame", contou ao CM Renato Joaquim Alves acrescentando que "todos aguardam o resultado laboratorial".