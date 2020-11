Idosa morre com Covid-19 em lar de Chaves com mais de 150 infetados

Morreu este domingo uma idosa de 77 anos vítima de Covid-19 em Chaves. A mulher era utente de um dos três lares da Santa Casa da Misericórdia no concelho e, nesta instituição, são já mais de 150 os casos confirmados de infeção, entre utentes e funcionários.Segundo os últimos dados da Autoridade Regional de Saúde do Norte, nos cinco lares do concelho de Chaves contam-se já pelo menos 255 casos de Covid-19, entre utentes das instituições e funcionários.O autarca, Nuno Vaz, adianta ao CM que a testagem nos lares e instituições do concelho vai ser reforçada.