Idosa morre de Covid-19 após ir às urgências três vezes em Santarém

Uma idosa de 87 anos, com suspeitas de Covid-19, morreu na terça-feira, após ter sido consultada duas vezes no Hospital de Santarém e uma no Centro de Saúde de São Domingos. Zulmira Coelho foi transportada às 13h10 à urgência Covid-19 do hospital com tosse, vómitos e diarreia.



Com viaturas de socorro em fila de espera, a triagem foi feita na ambulância. A idosa "não reunia critérios para internamento. Apresentava um quadro de tosse produtiva sem gravidade", explicou ao CM a administração do hospital, que a reencaminhou para o centro de saúde. Às 16h40, os bombeiros foram chamados para levar Zulmira de novo para o hospital, que explica que a idosa "foi novamente observada e submetida a vários exames" e foi mandada para casa. Morreu às 22h30.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários