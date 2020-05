Idosa regressa a lar em Vila Real e volta a testar positivo ao coronavírus

Uma idosa do Lar Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, voltou a testar positivo para a Covid-19 depois de ser dada como recuperada da primeira infeção por este vírus, detetada no mês de março.A instituição foi evacuada na última semana de março e os utentes transportados para várias unidades hospitalares. No total, entre funcionários e utentes do lar, houve quase 100 casos de Covid-19 e oito idosos acabaram por morrer.Após a operação de desinfeção, os utentes voltaram para a instituição à medida que recuperavam da doença. Agora há um novo caso de Covid-19 no lar, tratando-se de uma utente que, após uma queda, teve de ser transportada ao hospital, onde permanece e onde foi testada, acusando, de novo, positivo para o novo coronavírus.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24