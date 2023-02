Maria Ferreira, 81 anos, esteve internada dez dias e teve alta do Hospital de Viseu a 23 de janeiro. Já no lar foi fotografada "com feridas profundas nos braços, nos pés, no cóccix e na cabeça", garante o filho, Francisco Ferreira. "Um tratamento desumano e inadmissível. Já apresentámos queixa no hospital e também no Ministério da Saúde", acrescentou. "As lesões não correspondem a maus-tratos, mas sim a zonas de má irrigação sanguínea", diz o hospital, que rejeita a negligência.