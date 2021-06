Idosa vacinada morre com Covid-19 em lar de Faro

Um surto de Covid-19 no lar da terceira idade da Torre Natal, no concelho de Faro, teve o primeiro óbito associado ao novo coronavírus, no sábado, após a morte de uma idosa, de 90 anos. A utente tinha tomado a primeira dose da vacina contra a doença em janeiro e acabou por ser atingida pelo vírus algumas semanas depois, enquanto aguardava pela segunda dose. No dia 12 deste mês foi hospitalizada e testou positivo à Covid-19 novamente. Segundo a diretora técnica do lar, Verónica Guerreiro, “trata-se de um caso de reinfeção de uma idosa que tinha outras patologias associadas”.





Correio da Manhã a responsável da instituição algarvia.



Todos os funcionários e utentes foram testados na semana passada e, até este domingo, estavam confirmados 20 casos ativos: 14 utentes e 6 funcionários. “Apenas uma utente está hospitalizada, mas a melhorar, sendo que os restantes infetados estão estáveis e sem sintomas”, disse aoa responsável da instituição algarvia.

Segundo a Autoridade Regional de Saúde do Algarve, “dos 6 funcionários positivos, quatro não estavam vacinados por opção e, dos 14 utentes infetados, dois deles também não tinham sido inoculados”. A situação causou algum espanto às autoridades de saúde, uma vez que a maioria dos idosos a residir no lar estava vacinada.





“O que surpreende é o número tão grande de casos positivos em pessoas vacinadas. Já enviámos amostras para o Instituto Nacional Ricardo Jorge para investigação”, disse a delegada de saúde regional, Ana Cristina Guerreiro, durante uma conferência de imprensa realizada na passada sexta-feira. A responsável adiantou que “está descrito que os idosos desenvolvem um processo menos intenso do que um adulto ou jovem em relação à vacinação. O sistema imunitário não responde com tanta eficácia”.