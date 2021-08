Idoso aperta o pescoço a médico em consulta no Barreiro

Um homem de 70 anos apertou o pescoço a um médico e ameaçou uma enfermeira, quando se deslocou ao Centro de Saúde de Coina, Barreiro, com a mulher e dois filhos, para tentar obter uma consulta. Os quatro familiares abandonaram o local, mas a GNR identificou o agressor.O grupo, que, sabe o, é do bairro social da Cidade Sol, entrou no centro de saúde pelas 12h00 de segunda-feira. O homem de 70 anos, apoiado numa bengala, disse querer uma consulta. Ao fim de alguns minutos, começou a discutir com os funcionários presentes. Muito alterado, direcionou a sua raiva para um médico em particular. O profissional de saúde foi alvo de diversas ameaças, com o homem de 70 anos a ameaçar, por várias vezes, atingi-lo com a bengala.