Idoso com Covid-19 apanhado em autocarro

Um idoso, de 80 anos e diagnosticado com Covid-19, foi apanhado a viajar num autocarro dos Transportes Urbanos de Braga (TUB), ontem de manhã, depois de ter sido denunciado pela própria mulher que deu conta de que o marido andava desorientado. Os restantes seis passageiros e o motorista vão ser contactados pelas autoridades sanitárias para avaliar um possível contágio.Eram 11h00 quando foi dado o alerta diretamente aos TUB. A mulher relatava que o marido poderia ter entrado no autocarro, reproduzindo uma rotina antiga, por estar desorientado e apesar de estar infetado.O motorista do autocarro recebeu ordem para encostar o veículo, na paragem em Adaúfe, Braga, e com a chegada da GNR e Proteção Civil as autoridades confirmaram a identidade do passageiro infetado. Quase uma hora após ter sido dado o alerta, o idoso - que estava sentado num banco próximo de três passageiros, mas todos com máscara - foi conduzido a casa de ambulância e acompanhado pela GNR. O caso foi participado ao Ministério Público já que configura um crime de desobediência.