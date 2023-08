Idoso com fratura na perna espera transferência de hospital há várias horas. Ambulâncias retidas no Beatriz Ângelo

Cerca de 22 ambulâncias estiveram retidas no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, esta segunda-feira, devido ao elevado tempo de espera e à falta de macas.Ao que oapurou, foi negada assistência a um idoso com uma fratura no colo do fémur. O homem encontra-se desde as 13h00 à espera de ser transferido para o Hospital de Santa Maria.sabe que os Bombeiros de Camarate se prontificaram a fazer a transferência do utente, que foi recusada pelo hospital uma vez que o transporte tinha de ser feito pelas ambulâncias da entidade privada que presta serviços a esta unidade hospitalar, que por sua vez não têm macas para realizar o transporte.Há pessoas desde as 08h00, desta segunda-feira, nas urgências e outras tantas dentro de ambulâncias.