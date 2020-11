Um idoso de 82 anos é a primeira vítima mortal associada à Covid-19 no concelho de Vila do Bispo e a mais recente na região algarvia. O homem, que tinha outras patologias graves antes de testar positivo ao novo coronavírus, era português e residente na localidade de Barão de São Miguel.Esta infeção está relacionada com um surto verificado naquela localidade, que teve origem em pessoas que trabalham na cidade de Lagos. Segundo a Direção-Geral da Saúde, o Algarve conta com um total de 34 óbitos desde o início da pandemia, que já infetou 3954 pessoas relacionadas com a região algarvia.