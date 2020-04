Idoso infetado com coronavírus completa 100 anos internado no São João no Porto

Um idoso infetado com coroanvírus comemorou o seu 100º aniversário internado no Hospital de São João no Porto. De acordo com uma nota oficial divulgada no site do Centro Hospitalar Universitário São João, o senhor Luciano deu entrada naquela unidade hospitalar no passado dia 24 de março. Tinha ainda 99 anos.Devido ao facto de o idoso ter ficado internado no Serviço de Doenças Infeciosas, "por um quadro de insuficiência respiratória associada à Covid-19", o seu 100º aniversário foi comemorado no hospital no passado dia 31 de março.