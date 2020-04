Idoso italiano é a oitava vítima mortal por coronavírus no Algarve

Um idoso italiano que vivia em Quarteira é a oitava vítima mortal registada no Algarve com Covid-19. Foi o primeiro caso diagnosticado no concelho de Loulé e o sétimo na região.Esta quarta-feira, o número de infetados na região subiu para 251, o que representa mais 17 do que no dia anterior. Foram detetados os primeiros casos em Alferce, Monchique, São Bartolomeu de Messines e Silves.Em Portimão, está a ser instalado um hospital de campanha, com 100 camas, no Portimão Arena, e a sirene dos bombeiros passa a tocar sempre que for verificada uma aglomeração de pessoas na rua, de forma a alertar para a necessidade do recolhimento em casa. As sirenes instaladas na cidade e na praia da Rocha vão emitir mensagens gravadas, em português e inglês.