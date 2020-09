Idoso já falecido pode estar na origem de surto de Covid-19 em lar ilegal em Gondomar

Um idoso de 90 anos, que fazia hemodiálise e que faleceu na semana passada, terá estado na origem do surto de covid-19 num lar ilegal de Gondomar, disse esta terça-feira à Lusa o presidente da câmara, Marco Martins.

Vinte e um utentes e oito funcionários do lar Paródias e Ternuras, em Gondomar, testaram positivo à covid-19 depois de na sexta-feira à noite ter sido detetado o surto, havendo mais nove utentes que testaram negativo, informou o autarca.

"A origem terá sido um idoso do lar que fazia hemodiálise e faleceu na semana passada", disse Marco Martins, dando conta que a autarquia foi "informada esta terça-feira de manhã do surto e do resultado dos testes a que todos foram submetidos na segunda-feira".